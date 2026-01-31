O diretor executivo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Vasco Pinho, apresentou neste sábado as conclusões do Congresso do Futebol Português, realizado na Cidade do Futebol durante dois dias.

Uma das principais novidades que saem do Congresso é a data da apresentação do plano estratégico da FPF a 24 de fevereiro, precisamente um ano depois de Pedro Proença ter sido empossado sucessor de Fernando Gomes.

Desse plano constam da FPF constam mais de 100 propostas, das quais se destacam a reformulação das provas sob a sua tutela, com a Taça de Portugal a ver os 'grandes' entrarem uma ronda mais tarde e as meias-finais a apenas um jogo, a Supertaça jogada no modelo de 'final-four'.

Nas divisões inferiores, há planos para alterações no Campeonato de Portugal, com o aumento do número de clubes participantes, e na Liga Revelação, competição sub-23.

Sobre a centralização dos direitos televisivos, que terá de ser implementada nas competições sob a égide da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a partir de 2028/29, o organismo liderado por Pedro Proença pretende ver uma cláusula de solidariedade implementada nos contratos para «assegurar uma distribuição mais justa de recursos» entre os clubes.