A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) retirou a candidatura à organização do Campeonato da Europa feminino de 2029, anunciou nesta terça-feira o organismo liderado por Pedro Proença. A canditutura tinha sido submetida ainda pelo anterior presidente Fernando Gomes.

Portugal concorria com Alemanha, Polónia e a organização conjunta de Dinamarca e Suécia para acolher a 15.ª edição do Europeu, cujo anfitrião vai ser anunciado no próximo dia 03 de dezembro.

Em comunicado, a FPF justifica a decisão com a concentração na preparação da organização ibero-marroquina do Mundial 2030.

«Em total sintonia com a UEFA e garantindo foco total na organização do Mundial 2030, a direção validou a decisão de retirar a candidatura à organização do Campeonato da Europa feminino de 2029», lê-se no comunicado da FPF.

Portugal já esteve presente em três edições de Europeus femininos, em 2017, nos Países Baixos, em 2022, em Inglaterra, e em 2025, na Suíça, sem nunca superar a fase de grupos.

A FPF revelou ainda ter aprovado por unanimidade um voto de louvor à seleção nacional masculina sénior pelo apuramento para o Mundial 2026.

Na mesma ocasião, o elenco liderado por Proença aprovou, igualmente de forma unânime, a nova política anticorrupção do organismo, que entrará de imediato em vigor, e decidiu criar grupos de trabalho «para a discussão do novo modelo de financiamento do futebol português» e «para debater a tipologia e critérios dos investidores no futebol português».