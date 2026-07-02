O desporto no feminino continua a registar um crescimento de atletas. O número total de praticantes de futebol, futsal e futebol de praia, modalidades sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol, ultrapassou a marca das 21 mil atletas.

Segundo os dados disponibilizados pela FPF esta quinta-feira, o número subiu de 20.867 inscritas na época 2024/25 para 21.358 em junho de 2026, traduzindo-se num crescimento de 2,35 por cento.

Olhando especificamente para o futebol, o número de jogadoras passou de 5.584 em 2018/19 para 13.873 em 2024/25, mais do que o dobro.

O crescimento atual é impulsionado sobretudo pelas camadas jovens. Os escalões de sub-13, sub-15 e sub-17 são os que apresentam o aumento contínuo de praticantes mais significativo, seguindo-se as categorias de sub-7 e sub-9 com um crescimento dito estável.

No que diz respeito ao futebol de seniores, esta representativa tem diminuído. Passou do pico de 32 por cento verificado em 2020/21 para 17 por cento em 2023/24, uma descida que a FPF justifica com a pandemia de Covid-19.

Segundo os dados da FPF, entre 2018/19 e 2024/25, o número de clubes passou de 209 para 240 e o número de equipas passou de 550 para 1.498.

Com os olhos postos no futuro, o 'Plano Estratégico' da FPF delineou objetivos para o final desta década. A meta principal passa por atingir as 27.000 jogadoras até 2029.

Para o conseguir, o organismo liderado por Pedro Proença pretende implementar novas provas de formação em todas as associações distritais e regionais do país, garantindo pelo menos um campeonato de sub-15 (ou inferior) e a introdução do escalão de sub-17.

O plano prevê ainda que a Liga principal conte com pelo menos seis equipas totalmente profissionais, um aumento de 50 por cento no número de treinadoras com certificação UEFA e uma forte aposta no público, visando atingir uma média de 6.000 adeptos nos jogos da Seleção Nacional, que atualmente ocupa o 22.º lugar do ranking mundial da FIFA.