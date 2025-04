A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com 33,85 milhões de euros (ME), e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com 10,85 ME, aumentaram em 8,6 ME as receitas os as apostas desportivas online.

Segundo dados relativos à distribuição de verbas do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) de 2024, num documento enviado pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP) aos grupos parlamentares, o futebol arrecada a maior parte das verbas distribuídas por federações e outras entidades, com a FPF a crescer de 27,31 ME para 33,85 ME.

Ao lado da FPF, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com 10,85 ME, um crescimento de 2,1 ME em relação a 2023, faz com que o futebol tenha conseguido 72,3% do valor distribuído pelo setor desportivo vindo do imposto sobre apostas desportivas.

De um ‘bolo’ total de 61,8 ME, o futebol representa 44,7 ME, seguindo-se o ténis, com 9,7 ME, ou seja, 15,7% do total, e o basquetebol, com 4,57 ME, 7,4%.

Por outro lado, à Federação Portuguesa de Surf foram atribuídos cinco euros e 21 cêntimos, enquanto a patinagem (que tem sob a sua alçada o hóquei em patins), o Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e a própria CDP receberam zero, tal como o atletismo, que ‘quebrou’ de pouco mais de 500 euros para nada.

Já a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) seguiu em sentido inverso, passando de zero em 2023 para quase 58 mil euros no ano passado.

O valor entregue ao desporto, de resto, registou um crescimento de 11 ME de 2023 para 2024, para 61,8 ME, o que significa que duas entidades recolheram quase todas as verbas, com o futebol a ser a modalidade com mais valor angariado e distribuído.

Feitas as contas anualmente, estes dois mil milhões do ano passado são o mais elevado volume de apostas desportivas online de sempre, mais 331,6 ME do que o total de 2023 (1.721,6 ME) e mais meio milhão do que o de 2022 (1.482,1 ME).

Já em 2021 o volume de apostas ascendeu a 1.402,9 ME, a que, juntando os 808,1 de 2020, totaliza em 7.467,9 ME o total dos últimos cinco anos.

Este maior volume de apostas anual corresponde também ao de maior valor de receita bruta, de 433,4 ME, superando também o anterior máximo, registado em 2023 (324,4 ME).