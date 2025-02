Em dia de festa na Federação Portuguesa de Futebol, com a tomada de posse da nova direção liderada por Pedro Proença, houve lugar também para reparos. Neste caso, numa das modalidades tuteladas pela FPF com menor visibilidade - o futebol de praia.

Mário Narciso, histórico selecionador nacional na modalidade, lembrou que foram prometidas novas instalações na Cidade do Futebol durante o mandato de Fernando Gomes, ainda sem a sua realização.

«É uma questão que já devia estar resolvida. Foi-nos prometido um espaço para o futebol de praia. Espero e tenho esperança de que esta direção continue aquilo que já tinha começado a ser preparado. Que tenhamos um espaço novo na Cidade do Futebol», desejou Narciso.

Já em 2017 tinha sido prometido para «breve» um campo de areia na Cidade do Futebol, ainda antes de ser construída a FPF Arena, destinada ao futsal.

«O futuro a Deus pertence. Espero que continuem a dar todas as condições. Para que possamos continuar a ganhar», disse ainda Mário Narciso, apontando para o próximo Mundial nas ilhas Seychelles.

«Ganhar seria realmente espetacular, não é fácil. Cada vez mais, as equipas prepararam-se melhor. Tivemos o exemplo do torneio em El Salvador, que ganhámos mas com uma dificuldade grande. Vejo com ambição o campeonato do mundo nas Seychelles. Um bom resultado seria continuarmos a ganhar», terminou.