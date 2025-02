Roberto Martínez foi um dos muitos convidados para a cerimónia de tomada de posse da nova direção da Federação Portuguesa de Futebol, nesta segunda-feira. O selecionador nacional teceu breves declarações aos jornalistas presentes, sublinhando a passagem de testemunho de Fernando Gomes para Pedro Proença.

«Já falei [com Proença], para lhe dar as boas-vindas. Hoje é o começo de uma nova era. Vamos preparar em breve o jogo com a Dinamarca para dar passos certos em frente. Porém, hoje é o dia de dar boas-vindas ao presidente e à direção», disse Martínez.

Questionado sobre o perfil do novo presidente, o selecionador nacional destacou a 'portugalidade' de Proença. «Adora ser português e trabalhar no futebol português. Queremos continuar a dar tudo para ganhar o único título que o futebol português não tem [Mundial]. A federação é forte e estamos a trabalhar juntos para continuar a torná-la ainda mais forte», afirmou.

«Acho que a federação está ao nível das melhores do mundo. É o legado que temos. É importante o futebol português continuar a crescer. Com pessoas novas, nova direção. Estamos entusiasmados e temos muita vontade continuar tudo o que foi feito pelo futebol português», terminou Roberto Martínez.

Pedro Proença foi eleito para o quadriénio 2024-2028, sendo que o selecionador nacional tem contrato até julho de 2026, após o Mundial disputado nesse ano.