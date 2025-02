Após a eleição como novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença considerou que a vitória com 75 por cento dos votos foi também ela uma vitória do futebol português.

«É uma vitória de toda a comunidade do futebol. Ganharam jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes, corpos clínicos, ganharam clubes. Ganhou o futebol profissional, as associações de classe, as associações distritais e regionais e ganharam os adeptos. Eu direi: é uma vitória de todo o futebol português. Hoje vencemos todos», afirmou o sucessor de Fernando Gomes numa declaração de cerca de cinco minutos e sem direito a perguntas alguns minutos após a divulgação do resultado das eleições para a FPF.

«Temos uma enorme responsabilidade. (...) Este será o grande projeto da nossa vida», assumiu.

«Hoje começamos uma nova era na Federação Portuguesa de Futebol. Sabemos que serão muitos os desafios. Sabemos a responsabilidade que nos deixaram, mas sabemos que faremos bem. Temos ambição. Queremos fazer bem. É isso que devemos a quem confiou em nós, que devemos aos adeptos e ao futebol português», acrescentou, enumerando as áreas em que se propõe a fazer melhor do que a anterior direção.

«Temos de ser melhores na governação, melhores na arbitragem, melhores na justiça desportiva. Temos de potenciar as receitas do futebol português e temos de ser mais agregadores. Hoje é um dia feliz para todos nós. A partir de hoje, o nosso foco está nesta nova Federação. Tenho a certeza de que vamos tornar o futebol português mais forte. Vamos, juntos, fazer o que ainda não foi feito», concluiu o ex-árbitro de 54 anos.