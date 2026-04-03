O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, acredita que João Pinheiro vai representar Portugal na arbitragem do Mundial 2026.

«Na arbitragem também ambicionamos ver Portugal representado ao mais alto nível no Campeonato do Mundo. Brevemente a FIFA vai divulgar o grupo de árbitros que estará no Campeonato do Mundo deste ano. João Pinheiro é o representante da arbitragem portuguesa e do nosso futebol nos estágios de preparação», escreveu o líder federativo na sua página no Facebook.

A arbitragem portuguesa esteve representada em 12 dos 22 Mundiais de futebol, a última vez dos quais por Proença, em 2014, há 12 anos.

Antes, estiveram presentes Vieira Costa (1954), Joaquim Campos (1958 e 1966), Saldanha Ribeiro (1970), António Garrido (1978 e 1982), Carlos Valente (1986 e 1990), Vítor Pereira (1998 e 2002) e Olegário Benquerença (2010).

«A FPF deseja a João Pinheiro a maior sorte, e torcemos para vermos, de novo, a arbitragem portuguesa representada na maior prova de futebol de seleções do mundo. Também aqui...vai dar Portugal!», rematou Proença.

João Pinheiro, árbitro da associação de Braga, de 38 anos, é o único português na elite da UEFA, categoria na qual Jorge Sousa e Artur Soares Dias tinham sido os últimos representantes nacionais.