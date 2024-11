Fernando Gomes falou esta segunda-feira sobre o futuro da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O ainda atual presidente da FPF, acredita que o futuro da organização estará em boas mãos.

«No desporto, nada está garantido à partida. Também por isso, o futebol não deve ter uma atitude sobranceira e convencida. Tudo precisa de trabalho árduo e paixão. Se assim continuar, se os valores se mantiverem, os recursos humanos forem respeitados e incentivados e o plano 2030 mantido como até aqui, o futuro da FPF só poderá ser ainda mais brilhante», disse no discurso que fez no Record Summit, em Lisboa.

Fernando Gomes está de saída da FPF, pois não pode realizar mais de três mandatos à frente do organismo. No entanto, está tranquilo com aqui que espera ser uma continuação de uma gestão serena.

«A renovação de todos os contratos de patrocínio até 2030 assegura os fundos necessários para uma gestão serena e equilibrada. A FPF é uma organização com uma invejável saúde financeira, dispõe de recursos humanos de muita qualidade e as seleções nacionais têm todas as condições para manter o nível», afirmou o presidente da FPF.

O dirigente deixou ainda uma mensagem para os órgãos de comunicação social, com os quais espera poder contar para que «todos os meios cheguem a 2030 saudáveis e com energia necessária para fazer uma cobertura decente do Campeonato do Mundo», competição que Portugal vai organizar juntamente com a Espanha e Marrocos.

A presidência da Federação Portuguesa de Futebol vai a eleições em 2025. Fernando Gomes estava no cargo desde 17 de dezembro de 2011.