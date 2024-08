A secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) inicia a nova temporada sem processos pendentes, depois de ter decidido mais de 4700 processos em 2023/24.

O CD decidiu 177 processos na tramitação comum e 4592 processos na forma especial de processo sumário na época desportiva 2023/24, tendo sido realizadas 55 reuniões plenárias e 66 reuniões em formação restrita.

«Em 10 de agosto, a secção profissional do CD tem pendentes para decisão apenas um processo disciplinar e um processo de inquérito, que serão decididos na próxima reunião com respeito pelos prazos regulamentares. O CD iniciará, portanto, a nova época com zero processos pendentes para decisão na sua secção profissional», refere fonte da secção da FPF.

O tempo médio de decisão foi de oito dias nos processos disciplinares, 10 dias nos processos de inquérito e não ultrapassou os três dias nos processos sumários.