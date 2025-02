Após a tomada de posse da nova direção da Federação Portuguesa de Futebol, o Secretário de Estado do Desporto reagiu aos vários pedidos feitos por Proença ao Governo. Entre eles, a redução do IVA nos bilhetes de futebol, mudanças no IRS para jovens atletas e novas infraestruturas.

«Ouvi esses pedidos naturalmente com muita atenção. Se olharmos com atenção para aquilo que está no programa do Governo, alguns desses compromissos já estão no quadro da legislatura. Questões que, algumas delas, já têm algum tempo. O momento é de analisar o plano de desenvolvimento desportivo que está em construção. Este ano foi de tomada de posse de 60 federações desportivas, todas elas têm muitos desafios lançados ao Governo», disse Pedro Dias.

Pedro Proença enfatizou a necessidade de reduzir o IVA dos bilhetes, que está fixado em 23%. «Chegou a hora de acabar com esta discriminação negativa, sem qualquer justificação. Este tema arrasta-se há demasiados anos. O IVA dos espetáculos desportivos tem de se equiparar aos outros espetáculos em Portugal», afirmou.

«É vital que o futebol português mantenha uma competitividade externa e para o fazer precisa de um choque fiscal forte. É preciso ter atrativos para manter os nossos jovens. O IRS sobre o atleta de alto potencial abaixo dos 23 anos precisa de uma resposta inadiável», disse ainda.

Proença comparou ainda a necessidade de novas infraestruturas desportivas à denominada 'Bazuca', o Plano de Recuperação e Resiliência.

«Precisaremos de uma Bazuca para as infraestruturas desportivas. Temos, na falta delas, o maior fator crítico de crescimento. Os treinos das meninas de 13, 14 anos são muitas vezes atirados para horas tardias porque, antes, os campos estão ocupados pelos rapazes. Não me conformo com este facto, se queremos apregoar que apostamos no feminino. Sem isto, o nosso país vai continuar a crescer no número de praticantes de forma anémica e muito longe do seu potencial», sublinhou.