Já é conhecida a mais recente convocatória da seleção sub-19 portuguesa, orientada pelo treinador nacional Emílio Peixe.

A convocatória diz respeito à Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa da categoria. Portugal vai defrontar as congéneres da Inglaterra, Polónia e Sérvia.

Os duelos acontecem entre os dias 25 e 31 de março, em Braga e Vila Nova de Famalicão.

A convocatória tem um predomínio de Benfica e Sporting. Sete jogadores das águias e cinco leoninos. Do FC Porto foram chamados Bernardo Lima e Mateus Mide, sendo que o Sp. Braga leva três. Do estrangeiro, apenas Afonso Patrão foi convocado.

Lista de convocados:

FC Porto: Bernardo Lima e Mateus Mide

Gil Vicente: Rodrigo Rodrigues

Westerlo: Afonso Patrão

Lyon: Matthias Da Silva

Sp. Braga: Afonso Dias Sousa, João Trovisco e Sandro Vidigal

Benfica: Anísio Cabral, Diogo Ferreira, Duarte Soares, José Neto, Miguel Figueiredo, Rafael Quintas e Rui Silva

Sporting: Daniel Costa, Eduardo Felicíssimo, Flávio Gonçalves, Gabriel Silva e Rafael Mota