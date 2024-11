A propósito da gala «Quinas de Ouro», organizada pela Federação Portuguesa de Futebol na noite de segunda-feira, Tiago Fernandes recorreu às redes sociais para recordar o pai e deixar críticas aos promotores do evento.

«Mais uma vez, faz sentido lembrar o México ’86. No ano em que partiste, olhámos para trás e vimos a marca que deixaste no futebol português, como o jogador com mais jogos de sempre no campeonato. Fazer uma gala, nem um obrigado ou um simples reconhecimento por parte da Federação Portuguesa de Futebol, como filho e como português dou-te razão, obrigado pai por seres quem foste do primeiro ao último dia da tua vida», lê-se na publicação.

Manuel Fernandes, figura incontornável da história do Sporting e do futebol nacional, faleceu em junho, aos 73 anos.