Cristiano Ronaldo Júnior estreou-se a marcar pela Seleção sub-15 na tarde deste domingo. Foi titular diante da anfitriã Croácia na final do torneio Vlatko Markovic e fez a diferença bem cedo no jogo.

À passagem do minuto 13 do encontro, ao receber um passe do centro para a quina da grande área adversária, o extremo de 14 anos atirou de pé esquerdo, de primeira, e celebrou o primeiro golo com a camisola da Seleção.

A Equipa das Quinas chega à final da prova depois de ter ficado na primeira posição do Grupo B, fruto dos triunfos diante do Japão (4-1) e da Inglaterra (2-0) e do empate diante da Grécia (1-1).

Curiosamente, Júnior imitou a celebração do pai - com o célebre 'Siiim'. Veja o vídeo: