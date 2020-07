O Campeonato de Portugal e a I Liga feminina de futebol vão ter nova bola para a época 2020/2021, confirmou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entidade que rege as provas.

A nova bola continua a ter a marca da Nike, mas muda de modelo: o novo esférico continua a ser quase todo branco, mas com os detalhes a preto e laranja.

O modelo da época 2019/2020, bola também branca com tons avermelhados, transita para as provas masculinas e femininas de sub-19, sub-17 e sub-15, bem como para as II e III Ligas de futebol feminino.