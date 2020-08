A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou, esta terça-feira, o calendário para as provas de futsal sénior masculino e para o futebol feminino da época 2020/2021, ainda que à condição, mediante as autorizações da Direção-Geral da Saúde para os treinos das equipas participantes em provas não profissionais.

A Liga de futsal tem a primeira jornada agendada para 3 de outubro e a 30.ª e última jornada da fase regular prevista para 8 de maio de 2021. Seguem-se os play-off de apuramento de campeão, dos quartos de final a partir de 22 de maio de 2021, até ao possível quinto jogo da final, se necessário, a 27 de junho.

Antes de tudo, os primeiros jogos agendados pela FPF são os do play-off de subida à Liga, marcados entre 16 e 20 de setembro e que envolvem 12 clubes, para encontrar os dois promovidos da 2.ª Divisão: Ferreira do Zêzere, Caxinas, Rio Ave, Dínamo Sanjoanense, Nun’Álvares, Ladoeiro, Santa Clara, Olho Marinho, Barreirense, Sassoeiros, Nelas e Fonsecas e Calçada.

A 2.ª Divisão masculina de futsal tem início previsto para 10 de outubro e o Campeonato Nacional de futsal feminino para 24 de outubro. A Taça de Portugal de futsal, quer masculina, quer feminina, têm a primeira eliminatória marcada para 21 de novembro e finais previstas entre 13 e 16 de maio de 2021.

Já no futebol feminino, a primeira jornada do Campeonato Nacional está agendada para 27 de setembro, a primeira jornada da 2.ª Divisão para 4 de outubro e a ronda inaugural da 3.ª Divisão para dia 17 do mesmo mês. A Taça de Portugal arranca com pré-eliminatória a 11 de outubro e tem final apontada para 12 de junho de 2021.

A FPF apoia-se, contudo, na resolução do Conselho de Ministros de 31 de junho, «data a partir da qual poderão iniciar as competições desportivas de todas as modalidades coletivas não profissionais», mas ao mesmo tempo lembrando que «a data para início dos treinos sem restrições de equipas participantes em provas não profissionais está pendente da atualização da orientação 30» da DGS, revista por último a 20 de julho.

Além disso, há jornadas ainda com asterisco, conforme nota a FPF, ao referir que «o formato das competições e as atividades das seleções nacionais podem ser alterados, em consequência de circunstâncias excecionais que ditem a eventual paragem da competição», bem como «por força de potenciais alterações do calendário internacional a ser definido pela FIFA e UEFA».

O mesmo já tinha sido anunciado para o Campeonato de Portugal, Liga e Taça Revelação.

Medidas e moldes sobre a necessidade de realização de testes, devido à pandemia da covid-19, ainda não foram explicados.