O Benfica, com 741 atletas, é o clube com mais atletas federados em Portugal, nas provas de futebol e futsal, indicam os dados anuais de 2021 divulgados esta sexta-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O pódio fica completo com o Leixões, que surge na segunda posição, com um total de 729 atletas, seguido do Sporting, terceiro, com 698 atletas. Estes são mesmo os três únicos clubes, de forma isolada – isto é, sem olhar aos protocolos entre clubes – que ultrapassam a marca dos 600 atletas federados.

Se olharmos aos ditos três grandes, o FC Porto só aparece no 72.º lugar, com 305 atletas, mas há dados relevantes a explicar. O clube azul e branco tem ainda o projeto da Dragon Force, com um total de 222 atletas federados (surge no 169.º posto). Além disso, há ainda o protocolo com o Padroense: nos últimos anos, vários jogadores do FC Porto vão para o clube do Padrão da Légua quando passam para juvenis. E o clube da freguesia da Senhora da Hora, Matosinhos, surge na 10.ª posição do ranking da FPF, com 474 atletas federados, todos no futebol. Além disto, e como se sabe, o FC Porto não tem a modalidade de futsal.

Os Belenenses, Marítimo, Estoril, Barreirense, Famalicão, Sporting de Braga e, como já se disse, o Padroense, são os clubes que completam o top-10.

No total, e de acordo com os dados divulgados pela FPF esta sexta-feira, estão inscritos 181.495 praticantes de futebol e futsal em 2021.