A Federação Portuguesa de Futebol reagiu, na tarde desta terça-feira, à morte de Aurélio Pereira.

«A conquista de Portugal do título de campeão europeu em 2016 com dez jogadores que passaram pelas mãos de Aurélio Pereira (Wiliam Carvalho, João Mário, Ricado Quaresma, Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, José Fonte, João Moutinho, Adrien Silva, Cédric e Nani) simboliza a importância e o impacto que o Senhor Formação teve no futebol nacional.»

«O reconhecimento do seu trabalho ultrapassou fronteiras», lê-se, em comunicado.

Entretanto, a Liga Portugal também reagiu.

«A Liga Portugal expressa profundo lamento pela morte de Aurélio Pereira, antigo responsável pelo Departamento de Recrutamento e Formação do Sporting. (…) O seu trabalho foi justamente reconhecido com o Grau de Comendador da Ordem da Instrução Pública, a Ordem de Mérito da UEFA e a Medalha de Mérito Desportivo da Cidade de Lisboa. Neste momento de luto, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências ao Sporting CP e aos seus adeptos, assim como a todos os familiares e amigos de Aurélio Pereira.»

Aurélio Pereira faleceu esta terça-feira, em casa, aos 77 anos.