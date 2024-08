Começa a desenhar-se o início da Liga edição 2024/25. João Gonçalves é o árbitro do Sporting-Rio Ave, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol nesta quarta-feira.



O árbitro principal é João Gonçalves, jovem juiz da Associação de Futebol do Porto que arbitrou um encontro dos leões ainda em maio, diante do Estoril Praia.

Os assistentes do juiz de 32 anos serão Ângelo Carneiro e André Dias, com Anzhony Rodrigues no papel de quarto árbitro.

Na sala do VAR, na Cidade do Futebol, estará António Nobre, com Nélson Pereira como assistente.

O campeão nacional em título é que inicia o calendário da nova Liga, a partir das 20h15 do próximo sábado. O Rio Ave foi 11.º classificado em 2024/25.