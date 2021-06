Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, saudou «calorosamente» o regresso do público aos recintos desportivos, anunciado esta quarta-feira pelo Governo.

«Devo saudar calorosamente esta medida do Governo que o desporto em geral e o futebol em particular há muito esperavam. É um momento merecido por todos os adeptos, por todos os clubes, por todos os atletas e agentes de todas as modalidades desportivas», afirmou Fernando Gomes, numa mensagem divulgada no site oficial da FPF.

«O público tão apreciado por jogadores, treinadores e dirigentes, assumindo-se como a essência do futebol, está de volta. Não teremos os estádios completamente cheios, mas já podemos sentir um ambiente de que temos saudades e que revivemos no passado sábado na final da Liga dos Campeões», frisou o dirigente.

A partir do dia 14 de junho, os recintos desportivos de todas as modalidades poderão preencher até um terço da sua lotação, sendo opcional a exigência de um teste negativo ao novo coronavírus.