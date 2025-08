A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sublinhou, este sábado, que o organismo e o seu presidente da direção, Pedro Proença, se reservam «ao direito de utilizar todos os meios legais disponíveis para defender o seu bom-nome, credibilidade e honorabilidade sempre que os mesmos sejam colocados em causa».

A afirmação da FPF, que surgiu em comunicado, na tarde deste sábado, segue-se às declarações do antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ao canal NOW, na sexta-feira, em que deixou várias críticas a Proença.

«Se o sonho de Pedro Proença é estar na UEFA, que vá. Não fez nada de bom pelo futebol português. Não pode estar muito tempo na liderança da FPF, mas muitos presidentes dos clubes têm medo. Mesmo que não seja candidato à presidência do Benfica, não vou permitir que este senhor brinque comigo. Há que dizer as verdades», disse Vieira, entre as críticas ao líder do organismo.

«A Federação Portuguesa de Futebol, e o seu Presidente, mesmo considerando e entendendo atuais contextos eleitorais, não admite que os seus nomes e a sua credibilidade sejam, sob qualquer pretexto, colocados em causa», refere ainda a FPF, na mesma nota oficial, este sábado.