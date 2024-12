A candidatura de Pedro Proença já formalizou a entrega das listas para as eleições da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O dossier da candidatura apresenta listas para todos os órgãos - Direção, Conselho de Arbitragem, Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça e Conselho Fiscal – e já deu entrada no secretariado da FPF.

Fonte ligada ao processo confirmou, à agência Lusa, que o antigo secretário de Estado, Luís Álvaro Campos Ferreira, é o candidato a presidente da Assembleia Geral. Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de futebol (APAF), é apontado para o Conselho de Arbitragem. Sandra Oliveira e Silva, que preside a Comissão de Instrutores da Liga, é a escolhida para o Conselho de Disciplina.

Na lista para a direção de Proença estão os nomes de Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, bem como de Fontelas Gomes, atual presidente do Conselho de Arbitragem da FPF. Daniel Carriço, Domingos Paciência ou António Oliveira (Toni) são outros dos nomes.

A candidatura conta com a subscrição de 63 dos 84 delegados da Assembleia Geral Eleitoral (75 por cento).

«Candidatura robustecida por expressivo apoio dos delegados»

«Formalizámos a entrega da lista para as eleições da Federação Portuguesa de Futebol, na qual assumo, enquanto candidato à presidência, e com enorme orgulho e sentido de responsabilidade, uma candidatura robustecida por um expressivo apoio dos delegados à Assembleia Geral da FPF, apoio concretizado através das 63 subscrições que anexamos ao processo, expressão do comprometimento e união que agregamos, junto das associações regionais, das associações de classe e dos clubes, em torno de um projeto de futuro para o futebol português», refere Pedro Proença, citado em comunicado.

O líder da Liga e da Associação de Ligas Europeias anunciou na quarta-feira a candidatara à presidência da FPF, em que deverá ter como único adversário eleitoral Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa. Está prevista para 24 de janeiro a publicação oficial das listas candidatas.

«A partir daí, apresentaremos oficialmente a equipa, o programa e os eixos estratégicos que resultam do contributo de todos os parceiros envolvidos, promovendo a discussão pública numa campanha agregadora e positiva, na defesa dos interesses do futebol português. Até lá, continuarei focado nas responsabilidades e desafios inerentes às funções que ocupo na Liga, na European Leagues e no Comité Executivo da UEFA», acrescentou Proença.

O programa de candidatura contará com mais de 400 propostas, centradas em cinco objetivos essenciais. «Implementar uma nova era de governação, criar um Plano Nacional de Arbitragem, reforçar a disciplina e a justiça, potenciar as receitas financeiras e potenciar o talento português nas seleções», é referido.

O prazo para a entrega das candidaturas termina esta quinta-feira. Depois, a Comissão Eleitoral tem dez dias úteis para a verificação, existindo, de seguida, dois dias para correção de eventuais irregularidades. As eleições para o quadriénio 2024-2028 estão marcadas para 14 de fevereiro de 2025.

O escrutínio é constituído por 84 delegados, 29 dos quais por inerência, que incluem os 22 presidentes das associações regionais e distritais, assim como os líderes da LPFP e das estruturas representativas de treinadores, árbitros, futebolistas, dirigentes, enfermeiros e massagistas e médicos. Além destes, a AG eleitoral da FPF tem mais 55 delegados: 20 representantes dos clubes das competições profissionais, oito das provas não profissionais, sete das distritais, cinco dos jogadores profissionais, cinco dos amadores, cinco dos técnicos e cinco dos árbitros.