A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou ter cessado de forma «imediata e unilateral» o contrato com a VT Markets.

Através de um comunicado, o organismo explica que a decisão foi tomada devido à forma como a empresa «publicitou» a associação com a FPF e, dessa forma, atuou no mercado nacional. O organismo garante não permitir que a sua «credibilidade e bom nome» sejam colocados em causa.

Recorde-se que a corretora financeira (VT Markets) não tinha licença para operar em Portugal e quem investisse na mesma não estaria protegida por um órgão regulador. Apesar da polémica, a FPF considerou que o objetivo desta parceria era «aproximar os milhões de fãs» que acompanham o futebol português no Médio Oriente e Norte de África.

De resto, o acordo apenas seria válido para as duas regiões e não englobava qualquer outro mercado, inclusive o português. A FPF reforçou ainda que a parceria cumpria «de forma escrupulosa» os requisitos legais.

Desta forma, a VT Markets terá também de retirar todas as referências aos ativos da FPF de qualquer página relacionada com a empresa, sob pena de uma ação judicial por parte do organismo que tutela o futebol português.