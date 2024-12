Foi esta segunda-feira divulgada a data para as próximas eleições para a presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Durante a tomada de posse dos delegados da Mesa da Assembleia Geral da FPF, foi partilhada a data do processo eleitoral que está marcado para 14 de fevereiro de 2025.

Fernando Gomes, que estava no cargo desde 2011, está de saída por não pode realizar mais do que três mandatos. Até ao momento, Pedro Proença (presidente da Liga Portugal) e Nuno Lobo (presidente da Associação de Futebol de Lisboa) são os nomes que reúnem mais consenso entre os possíveis candidatos.

O prazo para a entrega das candidaturas termina a 19 de dezembro, com a publicação das listas a ser feita a 24 de janeiro de 2025. A tomada de posse do novo presidente da FPF terá lugar no dia 19 de fevereiro.