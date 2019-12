Fernando Gomes vai recandidatar-se à presidência da Federação Portuguesa de Futebol em 2020, para o mandato até 2024, anunciou numa declaração enviada à agência Lusa.

«Decidi recandidatar-me à presidência da FPF para o quadriénio 2020-2024. Faço-o após uma reflexão que decorreu nos últimos meses, porque entendi que devo prosseguir o processo de transformação a que a instituição se sujeitou nos anos mais recentes», explicou Fernando Gomes.

O dirigente, de 67 anos, cumpre o segundo mandato, depois de ter concorrido pela primeira vez em 2011, derrotando Carlos Marta por 10 votos (46 contra 36) e de ter sido reeleito sem oposição nas eleições 2016, alcançando 92 por cento dos votos.

«Com o mesmo sentido de missão do primeiro dia, apresentarei as linhas orientadoras para essa candidatura durante o primeiro trimestre do ano», adiantou o presidente.

Antes de assumir a presidência da FPF, Fernando Gomes liderou a Liga de Clubes de Basquetebol, foi dirigente do FC Porto, entre 1994 e 2010, e presidiu à Liga de Clubes, entre 2010 e 2011.

Em mensagens enviadas também à agência Lusa, os presidentes de Benfica, FC Porto e Sporting manifestaram apoio à recandidatura de Fernando Gomes.

O Sindicato de Jogadores, em nota assinada pelo presidente, Joaquim Evangelista, também já louvou a decisão do atual presidente da FPF.

[artigo atualizado]