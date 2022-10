A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) associou-se esta segunda-feira ao projeto ‘Football For The Goals’, uma iniciativa conjunta entre a Organização das Nações Unidas (ONU) e as federações da modalidade na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em comunicado, a FPF informa que se compromete a «defender e a implementar políticas alinhadas com os objetivos de sustentabilidade previstos pela ONU» e explica que passará a «ter acesso a recursos, conteúdos e conhecimento especializado, dentro das Nações Unidas, e a oportunidade de colaborar, por meio desta iniciativa, em convocatórias, discussões e eventos ao lado dos 50 constituintes».

O projeto Football For The Goals visa inspirar e orientar o mundo do futebol, desde os clubes até às federações internacionais, para aproveitar e potenciar as abordagens de sustentabilidade existente naquele desporto e implementar estratégias que conduzam à alteração de comportamentos.