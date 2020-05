A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disponibilizou a Cidade do Futebol à Liga.

Numa altura em que as limitações que os clubes do principal escalão têm são várias, o organismo que tutela o futebol nacional abre as portas à possibilidade de serem usadas as instalações das seleções.

Assim, qualquer clube que necessite, pode utilizar qualquer um dos três campos da Cidade do Futebol.