Já estão encerradas as urnas na Cidade do Futebol. O delegado do V. Guimarães foi o último a votar, após o que se deu por concluída a votação nas eleições para a presidência da Federação Portuguesa de Futebol.

Nesta altura, contam-se os votos, pelo que o anúncio do vencedor estará para breve. Será José Luís Arnaut, presidente da Mesa de Assembleia Geral, a anunciar o novo presidente da Federação, que vai suceder a dez anos de Fernando Gomes.