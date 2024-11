As eleições para a Federação Portuguesa de Futebol deverão realizar-se entre final de janeiro e início de fevereiro de 2025, depois de ter sido concluído, por fim, o processo de indicação dos delegados que vão votar.

Nesse sentido, a Comissão de Eleições, presidida por José Luís Arnaut, marcou a tomada de posse de todos os delegados para 2 de dezembro, pelo que a partir daí os candidatos poderão apresentar as respetivas listas e o processo poderá acelerar.

Recorde-se que inicialmente estava previsto que as eleições se realizassem na segunda quinzena de dezembro, mas o processo foi atrasado com os recursos apresentados junto do Conselho de Justiça pela Liga Portugal e pela Associação de Futebol da Guarda.

Esses recursos só agora foram decididos pelo Conselho de Justiça, o que permitiu que as listas de delegados que vão votar fosse fechada.

Entre os delegados que vão tomar posse e votar estão, do lado dos quatro grandes, Patrícia Silva Lopes (delegada do Sporting), Lourenço Coelho (delegado do Benfica), Tiago Madureira (delegado do FC Porto) e André Viana (delegado do Sp. Braga).

Outros nomes conhecidos são Alexandrina Cruz (delegada do Rio Ave), Matilde Fidalgo (delegada do Sindicato dos Jogadores), Prof. Neca, José Rachão e Bernardino Pedroto (deledos da Associação de Treinadores), Artur Soares Dias (delegado da Associação de Árbitros).

Ao todos são 84 delegados que vão votar e decidir o próximo presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Nesta altura, e enquanto as listas não são entregues e as candidaturas formalizadas, Pedro Proença (atual presidente da Liga Portugal) e Nuno Lobo (atual presidente da Associação de Futebol de Lisboa) perfilam-se como presidentes.