A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira que desistiu do recurso interposto no Tribunal Constitucional, pelo que na prática vai permitir o acesso ao contrato de trabalho do ex-selecionador Fernando Santos.

Recorde-se que este processo começou quando os jornalistas do Expresso pediram para ver os contratos de trabalho de Fernando Santos, o que foi negado pela Federação. Perante a decisão dos tribunais de que os contratos deviam ser públicos, a Federação então orientada por Fernando Gomes apresentou sempre recurso na instância superior, até chegar ao Tribunal Constitucional.

Com esta decisão da direção liderada por Pedro Proença de desistir do recurso, a Federação está na prática a tornar os contratos de Fernando Santos públicos. O que faz, garante, «em nome das melhores práticas da transparência».

Comunicado na íntegra:

«A Federação Portuguesa de Futebol informa que a Direção deliberou, de forma unânime, apresentar desistência do recurso interposto para o Tribunal Constitucional quanto às sucessivas decisões, nas mais diversas instâncias, relativas ao pedido de jornalistas do jornal Expresso para o acesso a um conjunto de documentos, nomeadamente os relacionados com os contratos assinados entre a Federação Portuguesa de Futebol e o ex-selecionador nacional, Fernando Santos, bem como os elementos da sua equipa técnica.

Em nome das melhores práticas da transparência, na defesa das quais a Direção da Federação Portuguesa de Futebol será sempre intransigente, a Federação Portuguesa de Futebol informou já a Direção do Expresso da decisão tomada.»