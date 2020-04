Os campeonatos distritais não vão ter subidas ao Campeonato de Portugal, noticia a Lusa.

De acordo com a agência, que cita fonte das estruturas regionais do futebol nacional, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reuniu com as associações na quarta-feira e informou-as da decisão. Assim, e após a ratificação da mesma em reunião da direção, o quadro competitivo do terceiro escalão do futebol nacional fica inalterado.

A FPF já tinha dito que as provas que organiza eram dadas por concluídas «não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas». Porém, algumas associações distritais e regionais discordaram e sugeriram a criação de um quarto escalão, que pudesse acomodar os campeões de distrito. Esse plano foi rejeitado pela FPF.

A Federação deixou em aberto a possibilidade de eventuais clubes despromovidos da II Liga ocuparem lugar no Campeonato Portugal ou subir emblemas dos distritais, de acordo com o ranking de associações, para colmatar possíveis desistências do Campeonato de Portugal.

Refira-se que o Rabo de Peixe, dos Açores, já era o virtual campeão regional aquando da suspensão dos campeonatos devido à pandemia Covid-19.