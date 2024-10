A Comissão Eleitoral emitiu uma nota a dar conta de irregularidades detetadas no processo de eleição dos delegados para as eleições na Federação Portuguesa de Futebol.

Nesse sentido, a mesma Comissão Eleitoral, presidida por José Luís Arnaut, concedeu até ao dia 11 de outubro a possibilidade dos sócios ordinários corrigirem as referidas irregularidades na eleição dos delegados que votarão no processo eleitoral. Se não o fizerem dentro deste prazo, os delegados serão encontrados por sorteio.

Entre os sócios ordinários da Federação que apresentaram irregularidades na eleição dos delegados estão a Liga Portugal, o Sindicato de Jogadores, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a AF Porto, a AF Aveiro, a AF Leiria, AF Algarve, a AF Coimbra, a AF Vila Real, a AF Évora, a AF Portalegre, a AF Bragança, AF Horta e a AF Angra Heroísmo.

Refira-se que a Comissão Eleitoral emitiu ainda uma nota de preocupação relativamente à eleição dos delegados da Associação de Futebol de Lisboa, depois do Sporting ter interposto um recurso que ainda corre no Conselho de Justiça da Associação.

A Comissão Eleitoral chamou, nesse sentido, a atenção para «os eventuais impactos que um atraso na decisão poderá ter no processo eleitoral da FPF».

Por fim, a Comissão Eleitoral da Federação não aceitou «o pedido de suspensão temporária do mandato realizado por parte do delegado Luís Filipe Duarte Brás», por considerar não haver um motivo pessoal relevante que impeça o delegado de exercer as suas funções.