Fernando Gomes juntou-se ao estágio da seleção de sub-21, em Ljubljana, e vai assistir nesta segunda-feira ao jogo com a Itália, dos quartos de final do Europeu, o qual está agendado para as 20 horas (de Lisboa), no Estádio Stozice.

Recorde-se que, durante a primeira fase, entre 24 e 31 de março, o presidente da Federação já tinha assistido à vitória sobre a Croácia (1-0), em Koper, e ao derradeiro triunfo, sobre a Suíça (3-0), em Ljubljana, que confirmou a liderança do Grupo D.

Fernando Gomes assistiu no sábado à final da Liga dos Campeões, entre duas equipas inglesas, disputada no Estádio do Dragão, no Porto, na qual o Chelsea se sagrou pela segunda vez campeão europeu, ao vencer por 1-0 o Manchester City.

O vencedor do jogo entre Portugal e Itália defrontará nas meias-finais a Espanha ou a Croácia, na quinta-feira, às 17 horas (de Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, estando a final prevista para 6 de junho, em Ljubljana.