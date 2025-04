A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que rescindiu contrato com os quatro diretores que tinham sido suspensos pela direção de Pedro Proença, logo após as buscas à Cidade do Futebol.

«A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informa que chegou a acordo com os quatro funcionários que haviam sido suspensos preventivamente. Todos eles deixaram de pertencer aos quadros da instituição», pode ler-se.

«De acordo com o plano programático sufragado no ato eleitoral de 14 de fevereiro, a FPF trabalha para uma nova visão empresarial e de projeção da marca, assente num modelo exemplar de gestão moderna.»

Recorde-se que há uma semana, a FPF já tinha revelado que Nuno Moura (diretor comercial) e Paulo Ferreira (diretor financeiro) tinham rescindido. Agora também Rita Galvão (diretora de Recursos Humanos) e Rute Soares (Compliance) se desligaram da instituição.