Rui Caeiro vai assumir a posição de secretário-geral da Federação Portuguesa de Futebol, após Helena Pires deixar o lugar vago com a passagem para CEO.

Como secretário-geral, Rui Caeiro deixa de ser o representante da Federação na direção da Liga Portugal, mas passa a ser o responsável da FPF pelos contactos junto da UEFA e da FIFA.

Por outro lado, Sandra Costa Parente passa a ser a representante da Federação na direção da Liga. Trata-se de outra diretora da confiança de Pedro Proença, que trabalhou com ela na Liga (onde liderou a empresa Liga Centralização) e a trouxe para a FPF.

Recorde-se que a presença de Rui Caeiro na direção da Liga, como representante da Federação, criou alguma polémica, já que se tratava de um vice-presidente cooptado. Nesse sentido, o IPDJ e a Liga chegaram a pedir explicações à FPF.