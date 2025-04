O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) pediu esclarecimentos à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a nomeação provisória de Rui Pereira Caeiro como vice-presidente de Pedro Proença.

Recorde-se que Rui Caeiro não foi eleito nas eleições de 14 de fevereiro, tendo sido cooptado para vice-presidente, o levanta dúvidas quanto ao cumprimento do Regime Jurídico das Federações Desportivas, uma vez que os membros cooptados não têm direito a voto.

Rui Caeiro foi nomeado representante da FPF na direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a quatro de março e participou na primeira reunião liderada por Helena Pires.

A inclusão de Caeiro como vice-presidente, com responsabilidades no Mundial 2030 e na relação com a Liga Portugal, foi validada a 18 de março, na primeira reunião da nova direção.

Antes da tomada de posse, a saída de Joaquim Evangelista foi colmatada por Horácio Antunes, o primeiro suplente. Evangelista manteve-se na direção da FIFPro e foi reeleito presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

Mais recentemente, Rui Caeiro deixou de constar como vice-presidente no site da FPF, figurando apenas como um dos nove diretores (Toni, Domingos, Daniel Carriço, Sandra Parente, Sofia Teles, Pedro Xavier, Júlio Vieira), sem que a FPF tenha anunciado qualquer alteração.R