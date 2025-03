Pedro Proença enviou esta tarde um email a todos os funcionários da Federação Portugues de Futebol, na sequência das buscas da Polícia Judiciária e da reunião urgente da direção ocorrida esta manhã.

Na referida missiva, o presidente da Federação fez questão de deixar «uma palavra de serenidade» e de garantir que as buscas «não representarão motivo de qualuqer perturbação» no trabalho dos funcionários.

Pedro Proença lamentou ainda que as notícias coloquem em causa o bom nome da instituição e repetiu que a auditoria já pedida vai ser alargada ao mandato 2016-2020.

Email de Pedro Proença aos funcionários na íntegra:

«Caro colaborador,

Como é do conhecimento público, decorreu durante o dia de ontem nas nossas instalações um processo de mandado de busca e apreensão, levado a cabo pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, versando sobre matérias referentes a mandatos passados.

Quero transmitir-vos, antes de mais, uma palavra de serenidade e dizer-vos que estou certo de que esta situação não representará motivo de qualquer perturbação das tarefas que cada um de nós tem pela frente, nem dos desafios que, juntos, enfrentaremos e venceremos.

Ao fim de 30 dias de exercício desta nova direção, período que nos permitiu adquirir um conhecimento mais próximo e profundo dos procedimentos vigentes na Federação Portuguesa de Futebol, promovemos o início de um processo de auditoria para que a avaliação fosse precisa e refletisse, de forma exata, a realidade com que partimos para um novo caminho.

Não ignoro, contudo, que as matérias que estão na origem das referidas buscas colocam em causa o bom nome desta Instituição.

Neste sentido, de forma célere, foi convocada com carater de urgência uma Reunião da Direção da FPF, que teve lugar esta manhã, e da qual emanaram um conjunto de medidas já tornadas públicas, que sinto dever partilhar com cada um de vós:

1. Extensão ao mandato 2016-2020 da Auditoria que já decorre, desde 17 de março, referente aos anos entre 2020-2024, que permita uma análise minuciosa e aprofundada, sobretudo nas áreas críticas que envolvem pagamento de comissões, prestações de serviços e procedimentos na área de recursos humanos, por forma a apurar eventuais responsabilidades civis ou criminais.

2. Implementação imediata de processo de averiguação interna aos procedimentos administrativos de todos os departamentos da Federação Portuguesa de Futebol;

3. Aceitação, com efeito imediato, do pedido de revogação de contrato do prestador de serviços Paulo Lourenço.

4. Reforço das políticas de compliance e dos mecanismos de escrutínio da idoneidade de todos membros dos Órgãos Sociais, funcionários e colaboradores da Federação Portuguesa de Futebol;

5. Implementação de certificação nas normas internacionais: ISO 9001 (qualidade), ISO 27001 (segurança da informação) e ISO 37001 (anticorrupção);

6. Promoção da criação de um Comité de Ética (proposta de alteração dos estatutos);

7. Constituição da FPF como assistente em todos os processos de natureza criminal em curso em que estejam em causa prejuízos para a FPF;

8. Interposição de ações judiciais contra quaisquer pessoas e entidades que venham a ser responsabilizadas por danos causados à Federação Portuguesa de Futebol.

O meu propósito, que sei é partilhado por todos e cada um de vós, é pugnar por uma Federação cada vez mais forte, mais transparente e totalmente escrutinável.

Estou certo de que juntos trilharemos este caminho, em nome de um projeto maior, depositando em todos vós a minha total confiança e apelando ao sentido de total responsabilidade e empenho no desempenho das vossas tarefas.

Obrigados a que esta missão para a qual vos convoco se torne numa oportunidade para desenvolvermos uma Federação mais transparente e mais eficaz, as competências que encontrei em cada um de vós funcionarão como alavanca para este novo futuro.

Para um futuro para o qual, sabemos todos, estamos convocados. Trabalharemos de forma concertada, como todos e cada um de vós para o conseguir.

Unidos internamente, uniremos o Futebol»