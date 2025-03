Paulo Lourenço, que desempenhou o cargo de secretário geral da Federação Portuguesa de Futebol entre 2012 e 2018, apresentou esta quinta-feira a demissão das funções que ainda desempenhava no organismo.

O advogado é um dos dois arguidos da operação Mais-Valia, juntamente com o antigo deputado do PS António Gameiro, e mantinha com a Federação um contrato de prestação de serviços.

No entanto, e segundo revelou a Federação, Pedro Proença aceitou, com efeito imediato, «o pedido de revogação de contrato do prestador de serviços de Paulo Lourenço».

Recorde-se que, em comunicado divulgado após a reunião de urgência da direção, a Federação Portuguesa de Futebol prometeu ainda «absoluta intransigência perante práticas ilícitas ou criminais que venham a ser apuradas, agindo de modo inflexível em relação a qualquer pessoa ou entidade que tenha lesado os interesses e o bom nome da instituição».