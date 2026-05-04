Pedro Proença discursou esta segunda-feira, na sessão de abertura de uma conferência sobre ciência no futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e garantiu que a Federação continuará a apostar na ciência e inovação, com o intuito de estar «na vanguarda da partilha de conhecimento a nível global».

O presidente federativo mencionou as melhorias nas infraestruturas da Cidade do Futebol, que irão incluir um Instituto Universitário do Futebol. «Em breve tornar-se-á uma grande conquista para a nossa comunidade. Este é o nosso compromisso com uma nova abordagem à ciência e à inovação no futebol», disse.

Proença sublinhou ainda que a Federação Portuguesa de Futebol construiu as instalações no Porto de forma a estar «mais próxima e acessível a quem procura conhecimento no futebol em todas as dimensões».

Por fim, garantiu que «o conhecimento é a chave do futuro do futebol» e que Portugal é o futuro, afirmando que o país tem «os melhores jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes e especialistas na área da saúde e performance».