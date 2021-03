O Vizela foi ao Estádio do Mar golear o Leixões por 4-0 em jogo da 26.ª jornada da II Liga e destacou-se no segundo lugar da classificação, ultrapassando o Feirense e a Académica na luta pela promoção direta.

Uma vitória fácil da equipa comandada por Álvaro Pacheco que abriu o marcador aos 21 minutos, com um golo de Samu, depois dilatou a vantagem, mesmo antes do intervalo, numa grande penalidade convertida por Cassiano.

Já na segunda parte, uma nova grande penalidade, aos 53 minutos, permitiu a Cassiano bisar no joggo, antes de André Soares fixar o resultado final aos 69 minutos.

Com este triunfo, o Vizela tira máximo proveito do desaire do Feirense diante do Arouca (0-1) e do empate cedido pela Académica na receção ao Vilafranquense (0-0), saltando do quarto lugar para o segundo.