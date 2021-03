Bruno Brígido foi eleito pelo Sindicato dos Jogadores como o melhor jogador da II Liga no mês de fevereiro.



O guardião brasileiro contribuiu para o registo 100 por cento vitorioso dos fogaceiros no campeonato, tendo sofrido apenas um golo contra o Vilafranquense.



Brígido obteve 18,37 por cento dos votos à frente de Lawrence Ofori, do Arouca (14,24 por cento) e de Samu, do Vizela (9,79 por cento).