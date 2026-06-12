Mário Nunes é o novo treinador do Feirense, conforme noticiado pelo Maisfutebol em momento oportuno. O antigo adjunto de Petit, de 45 anos, não acompanhou o antigo internacional português na época pelo Santa Clara.

Durante a carreira, Mário Nunes foi também adjunto de Vítor Oliveira, acumulando passagens por Desp. Chaves, Portimonense, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Boavista, Rio Ave e Cuiabá. Além disso, Mário Nunes orientou o Cova da Piedade.

Na última época, o Feirense terminou a II Liga na oitava posição.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências