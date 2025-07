Ricardo Costa, treinador do Feirense, vai ter a oportunidade de treinar o próprio filho, Gabriel Costa, apresentado esta terça-feira como reforço dos fogaceiros.

Com apenas 18 anos, o jovem central vai estrear-se num plantel principal de uma equipa profissional, depois de ter feito a formação no Boavista e no Famalicão onde jogou até aos sub-23.

«Há mais um guarda-costas no Castelo», anunciou o clube de Santa Maria da Feira, em alusão aos dois Costas, o treinador e agora o central que, tal como o pai, também pode atuar em zonas mais adiantadas no terreno.