O Feirense retomou neste domingo a via das vitórias e subiu ao sexto lugar da II Liga, depois de triunfar em Paços de Ferreira (2-1). Na 32.ª jornada, o avançado Nketia adiantou os visitantes ao sexto minuto, enquanto o médio Tiago Ribeiro aplicou um chapéu sensacional aos 10 minutos.

Na resposta, aos 26 minutos, o médio David Costa reduziu (2-1). Ainda que o guarda-redes Rafa Oliveira tenha visto o cartão vermelho aos 40 minutos, o Paços de Ferreira não se inibiu de procurar o empate. Por isso, o Feirense limitou-se a conservar a vantagem na etapa complementar.

Ao encaixar a segunda derrota consecutiva, o Paços de Ferreira caiu para a zona de despromoção direta, ocupando o 17.º e penúltimo lugar, com 35 pontos, a um de Farense e Portimonense. No calendário dos “Castores” segue-se a visita ao Farense (16.º).

Por sua vez, o Feirense é sexto classificado com 45 pontos, a cinco do Vizela (3.º). Segue-se a receção à rival Oliveirense (18.ª).