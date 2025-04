O Feirense alcançou a segunda vitória consecutiva na II Liga e superou o Penafiel na tabela. Na manhã deste sábado, a propósito da 30.ª jornada, o emblema de Santa Maria da Feira operou a reviravolta antes do intervalo e triunfou por 1-2.

Depois de o médio Reko inaugurar o marcador, aos 25 minutos, os visitantes alcançaram a igualdade aos 44m, pelo extremo Cristian Ponde.

Em cima do intervalo, aos 45+8m, o avançado Leandro Antunes capitalizou um penálti muito contestado nas hostes da casa.

Numa primeira fase, a equipa de arbitragem assinalou fora de jogo. Todavia, a revisão do VAR esclareceu o posicionamento dos atacantes e do braço do defesa.

Na etapa complementar, entre trocas e cartões amarelos, o capitão João Miguel desfalcou a defesa do Penafiel, ao ver o cartão vermelho direto, aos 69 minutos. Ainda que longe da área, o árbitro entendeu que o central era o último obstáculo para a baliza.

Num final de muitos nervos e pouca clarividência, o Penafiel foi incapaz de forçar nova igualdade.

Assim, o Feirense atinge os 45 pontos e sobe ao 6.º lugar, sonhando com a subida, uma vez que o lugar de play-off está, por agora, a três pontos. Segue-se a receção ao “aflito” FC Porto B (16.º), na manhã de 27 de abril (11h).

Por sua vez, o Penafiel encaixou a quinta derrota consecutiva – e o nono desaire nos últimos 11 jogos – pelo que caiu para o 9.º lugar, com 43 pontos. Na próxima jornada há visita ao Leixões (14.º), na tarde de 27 de abril (15h30).