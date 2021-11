O Feirense, equipa da II Liga, sabe o que significa jogar no Estádio do Dragão, mas o treinador dos fogaceiros promete uma exibição com «ambição» na partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

«Vamos levar a mesma ambição que temos demonstrado, a mesma motivação que temos demonstrado. Queremos fazer o melhor possível e levar para o Dragão o que temos feito. Mesmo nos jogos na Taça fizemos belos jogos. Queremos levar isso numa linha de raciocínio em termos de valorização. É uma questão importante para nós, queremos ir o mais longe possível. Sabemos onde vamos jogar, mas vamos tentar dar o nosso melhor», afirmou Rui Ferreira, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

O técnico de 48 anos revelou que os seus jogadores vão aproveitar o encontro para «valorizar o seu potencial» e antecipou um FC Porto na «máxima força».

«Todos conhecemos o Sérgio Conceição [treinador do FC Porto], sabemos a competitividade dele, portanto, vai querer ganhar. Para que isso aconteça, terá de apresentar uma equipa forte. Seguramente, não ficou contente com as experiências que fez, por exemplo, com o Santa Clara. Nós vamos valorizar o que temos vindo a fazer. Relativamente à gestão que temos feito, não iremos fugir dela», referiu.

«É inevitável haver momentos de pressão. Contudo, houve alteração de paradigma e o trabalho tem acontecido em termos positivos. Temos uma metodologia em que acreditamos muito, uma equipa técnica em que acreditamos muito e, nesse sentido, não tenho dúvida de que os jogadores vão ser mais valorizados», concluiu.

O Feirense defronta este sábado o FC Porto, a partir das 20h15, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.