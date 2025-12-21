O Felgueiras interrompeu a fase positiva do FC Porto B e venceu neste domingo, por 2-0, em encontro da 15.ª jornada da II Liga. O marcador foi inaugurado aos 43 minutos pelo avançado Lucas Duarte, que cabeceou com acerto após o canto cobrado à direita por Feliz. O ponta de lança não faturava há dois meses.

Na etapa complementar, entre trocas, o Felgueiras dominou o ritmo até aos derradeiros minutos, quando o FC Porto B arriscou e espreitou o empate. Aos 77 minutos, após diagonal de Domingo Andrade – da esquerda para a direita – o avançado Melnichenko desferiu um “volley” cruzado, mas acertou no poste mais distante. Apenas o ferro evitou um golaço.

Os dragões insistiram, mas foram incapazes de superar a barreira defensiva liderada pelo guardião Felipe Scheibig. Em simultâneo, os portistas ficaram reduzidos a dez aos 88m, pois o extremo Yoan Pereira – campeão do Mundo de sub-17 – lesionou-se ao cabo de sete minutos em campo.

E foi em desequilíbrio que os visitantes sofreram o bis de Lucas Duarte, aos 90 minutos. De novo de cabeça, e após cruzamento à esquerda, o avançado brasileiro atingiu o sexto golo no campeonato.

Em cima do apito final, aos 90+6 minutos, Domingos Andrade viu cartão amarelo. Face aos protestos dirigidos ao árbitro Anzhony Rodrigues, o médio viu o cartão vermelho. Assim, o FC Porto B terminou reduzido a nove.

Desta forma, o Felgueiras é 10.º da II Liga, com 19 pontos, antes da receção à Oliveirense (18.ª), a 3 de janeiro. Por sua vez, o FC Porto B ocupa o 12.º lugar, com 17 pontos, apontando à visita ao Benfica B (15.º), a 5 de janeiro.