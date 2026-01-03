O Felgueiras escalou a tabela da II Liga graças à vitória na receção à Oliveirense (1-0). Na tarde deste sábado, o encontro da 17.ª jornada ficou decidido ao minuto 58, quando o médio Vasco Moreira encheu o pé à entrada da área e viu o esférico desviar no central Bura, traindo Ricardo Ribeiro. Só assim o Felgueiras coloriu o resultado com os tons do domínio edificado.

Até final, o guarda-redes da Oliveirense puxou a si as atenções e impediu mais golos dos anfitriões.

O terceiro triunfo consecutivo permite ao Felgueiras subir até ao oitavo posto, com 22 pontos, seis de diferença para a zona de despromoção. Segue-se a visita ao Portimonense (18.º e último), a 11 de janeiro. Por sua vez, a Oliveirense é 14.ª classificada, com dois pontos de vantagem sobre a zona de descida, antes da receção ao Feirense (13.º), também a 11 de janeiro.