Agostinho Bento rescindiu de forma «amigável» com o Felgueiras, anunciou o 13.º classificado da II Liga nesta quarta-feira. No clube desde 2022, o treinador de 56 anos devolveu o Felgueiras à II Liga e totalizou 56 vitórias em 130 jogos oficiais.

Nascido em Paris, Agostinho Bento despontou como treinador do Fafe entre 2010 e 2017, trabalhando no São Martinho nas cinco épocas seguintes.

O Felgueiras guarda um ponto de vantagem sobre a zona de despromoção e recebe o Académico de Viseu (2.º) a 4 de abril, aquando do regresso do campeonato.