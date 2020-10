Felipe Anderson esteve no Estádio do Dragão na quarta-feira e já falou como jogador do FC Porto. O internacional brasileiro chega ao clube portista por empréstimo do West Ham, válido por uma temporada, e vai vestir a camisola número 28.

«Estou a sentir já uma emoção, não vejo a hora de estrear aqui nesse campo. Poder cumprir o que esses caras fizeram no passado, poder dar continuidade e ajudar o FC Porto a ser campeão novamente», disse o extremo de 27 anos, através do Twitter do clube.

Nas suas redes sociais, Felipe Anderson deixou igualmente uma mensagem sobre a nova etapa na carreira: «Que seja uma época de muitas realizações e que juntos possamos construir uma história emocionante e inesquecível!»